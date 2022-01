Britney Spears e la lite con la sorella Jamie Lynn: “Sta sfruttando il mio nome” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Alla mia famiglia piace farmi del male: hanno rovinato i miei sogni e adesso cercano di farmi passare da pazza, mi disgustano”. Comincia così il lungo post che Britney Spears ha pubblicato su Instagram (poi ripreso su Twitter), e nel quale accusa la sua famiglia – e la sorella Jamie Lynn nello specifico – di averle rovinato la vita. Vi raccomandiamo... Britney Spears e figli in un (rarissimo) video: insieme come una vera famiglia Tutto è cominciato quando la più piccola di casa Spears ha preso parte al noto programma americano Good Morning America, per presentare il suo nuovo libro Things I Should Have Said. E tra una domanda e l’altra, Jamie Lynn ... Leggi su diredonna (Di sabato 15 gennaio 2022) “Alla mia famiglia piace farmi del male: hanno rovinato i miei sogni e adesso cercano di farmi passare da pazza, mi disgustano”. Comincia così il lungo post cheha pubblicato su Instagram (poi ripreso su Twitter), e nel quale accusa la sua famiglia – e lanello specifico – di averle rovinato la vita. Vi raccomandiamo...e figli in un (rarissimo) video: insieme come una vera famiglia Tutto è cominciato quando la più piccola di casaha preso parte al noto programma americano Good Morning America, per presentare il suo nuovo libro Things I Should Have Said. E tra una domanda e l’altra,...

