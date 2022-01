Britney Spears contro sua sorella: «Sfrutti il mio nome per vendere il tuo libro» (Di sabato 15 gennaio 2022) Da quando l’hanno liberata (parole sue) lo scorso novembre, Britney Spears ha rotto gli indugi. E sta raccontando, settimana dopo settimana, la sua vita sotto lo stretto controllo della tutela legale. Esercitata ufficialmente dal padre, e, si scopre ora, anche dall’intera famiglia. La cantante ne ha per tutti. Ma lo scontro che va in scena via Twitter e Instagram in queste ore con sua sorella Jamie Lynn Spears è senza esclusione di colpi. Con la popstar che accusa la più giovane di sfruttarla per vendere la sua nuovissima autobiografia. Guerra aperta tra Britney Spears e Jamie Lynn Spears. Che si sono insultate e accusate a vicenda sui social. Di nuovo. Ecco cosa è successo. Foto Instagram Cosa sta succedendo tra ... Leggi su amica (Di sabato 15 gennaio 2022) Da quando l’hanno liberata (parole sue) lo scorso novembre,ha rotto gli indugi. E sta raccontando, settimana dopo settimana, la sua vita sotto lo strettollo della tutela legale. Esercitata ufficialmente dal padre, e, si scopre ora, anche dall’intera famiglia. La cantante ne ha per tutti. Ma lo sche va in scena via Twitter e Instagram in queste ore con suaJamie Lynnè senza esclusione di colpi. Con la popstar che accusa la più giovane di sfruttarla perla sua nuovissima autobiografia. Guerra aperta trae Jamie Lynn. Che si sono insultate e accusate a vicenda sui social. Di nuovo. Ecco cosa è successo. Foto Instagram Cosa sta succedendo tra ...

