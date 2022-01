Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: pronostico e formazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Borussia Monchengladbach cercherà di ottenere vittorie consecutive all’inizio del 2022 quando oggi sabato 15 gennaio accoglierà i rivali del Reno Bayer Leverkusen al Borussia-Park. Venerdì scorso i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria scioccante sul Bayern Monaco, mentre gli ospiti sono tornati dalla pausa invernale con un pareggio contro l’Union Berlin. Il calcio di inizio di Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è previsto alle 18:30 Prepartita Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: a che punto sono le due squadre? Borussia Monchengladbach Nonostante la mancanza di titolari in prima squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcercherà di ottenere vittorie consecutive all’inizio del 2022 quando oggi sabato 15 gennaio accoglierà i rivali del Renoal-Park. Venerdì scorso i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria scioccante suln Monaco, mentre gli ospiti sono tornati dalla pausa invernale con un pareggio contro l’Union Berlin. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Nonostante la mancanza di titolari in prima squadra ...

Advertising

CorJuve : RT @junews24com: Zakaria Juve, quotazioni in rialzo: cosa è cambiato nel Borussia - - junews24com : Zakaria Juve, quotazioni in rialzo: cosa è cambiato nel Borussia - - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BorussiaMonchengladbach Vs #BayerLeverkusen è una partita della diciannovesima giornata di Bundeslig… - pccpla : RT @junews24com: Zakaria Juve, il Borussia apre alla cessione immediata: «Non escludiamo nulla» - - AlbOr_EsSence : Zakaria Juve, il Borussia apre alla cessione: «Non escludiamo nulla» -