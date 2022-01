Boris Johnson chiede scusa alla regina per il party organizzato prima del funerale del principe Filippo (Di sabato 15 gennaio 2022) Il premier britannico, travolto dal cosiddetto «partygate», dopo essersi scusato davanti al Parlamento ha chiesto venia anche a Elisabetta II. Per una notte di alcol e baldoria andata in scena a Downing Street a dispetto del lutto nazionale e delle restrizioni Covid Leggi su vanityfair (Di sabato 15 gennaio 2022) Il premier britannico, travolto dal cosiddetto «gate», dopo essersito davanti al Parlamento ha chiesto venia anche a Elisabetta II. Per una notte di alcol e baldoria andata in scena a Downing Street a dispetto del lutto nazionale e delle restrizioni Covid

Advertising

GuidoDeMartini : ??UNICA DOMANDA SCOMODA PER DRAGHI DA UN GIORNALISTA ????INGLESE????: Boris Johnson aveva RAGIONE a NON INTRODURRE NUOVE… - GrandeTornado1 : RT @ChanceGardiner: Tre giorni dopo che lo staff di Boris Johnson ha tenuto un party nel seminterrato di Downing Stree,t il Primo Ministro… - Open_gol : Canti, balli e qualche slogan: «Mi chiamo Boris, questo è un evento di lavoro». - albe_ : RT @Phastidio: Mentre la premiership di Boris Johnson si inabissa nel grottesco, il Regno Unito diventa un benchmark della resa dei conti t… - OberstWKlink : @jjmerelo Boris Johnson parece un Morlock, no? -