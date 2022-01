Bonucci, i tifosi dell'Inter rispondono con uno striscione: "Vile cretino" (FOTO) (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo l'episodio dell'aggressione al segretario Mozzillo nel finale della Supercoppa Italiana, i tifosi dell'Inter non hanno perdonato Leonardo Bonucci e lo hanno insultato pesantemente con uno... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo l'episodio'aggressione al segretario Mozzillo nel finalea Supercoppa Italiana, inon hanno perdonato Leonardoe lo hanno insultato pesantemente con uno...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? '#Bonucci vile cretino': l'attacco dei tifosi dell'#Inter dopo lo scontro con il segretario #Mozzillo - FcInterNewsit : ??I tifosi nerazzurri non le mandano a dire a Bonucci?????? - Giusepp41094293 : @leleraffa2 Ma certo, Bonucci è stato stupido (e il dirigente dell'Inter un vile). Ma a me non piace il moralismo d… - Pall_Gonfiato : #Bonucci i tifosi dell'Inter gli rispondo con un duro striscione - MCJUVE2 : @iamnotaheroine @TuttoMercatoWeb Se vogliono il confronto,Bonucci al baretto lo accompagnamo noi tifosi juventini. -