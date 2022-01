Bologna | Medel e Vignato negativi al Covid | già in campo contro il Napoli?

(Di sabato 15 gennaio 2022) Buone notizie in casa. Secondo quanto riportato infatti da Tuttomercatoweb, Garyed Emanuelsono risultatial tampone, indice di aver smaltito il. Gli stessi dovrebbero quindi essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la gara di lunedìil. SITOSportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Medel

... Garyed Emanuel Vignato sono risultati negativi all'ultimo tampone, i due calciatori saranno convocati per la sfida di lunedì contro il Napoli allo stadio Renato Dall'Ara diLa presentazione del match QUI- Indisponibili Barrow, Hickey, Kingsley, Mbaye,, Molla, Santander, Schouten, Van Hooijdonk, Vignato. Positivi anche Amey, Bartha e Urbanski, tre ...Buone notizie da Casteldebole per Sinisa Mihajlovic in vista del match di lunedì contro il Napoli. Stando a quanto raccolto da TMW, sia Gary Medel sia Emanuel Vignato sono risultati negativi ...Buone notizie in casa Bologna. Secondo quanto riportato infatti da Tuttomercatoweb, Gary Medel ed Emanuel Vignato sono risultati negativi al tampone, indice di aver smaltito il Covid.