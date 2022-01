**Bollette: Salvini, 'dramma per famiglie e imprese', contatti tra leader Lega e Draghi** (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - contatti tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e Palazzo Chigi sul tema del caro energia. La Lega insiste affinché si arrivi già nei prossimi giorni a un intervento del governo per fronteggiare l'aumento di luce e gas. “Siamo convinti che nessun partito si metterà di traverso: ora tutti si sono accorti che il tema è un dramma per famiglie e imprese” dice il leader del Carroccio. Salvini ricorda i dati aggiornati sui prezzi: il costo unico nazionale di un mega chilowattora è di poco inferiore ai 220 euro, cifra considerevole soprattutto se si considera che per lo stesso periodo del 2021 era leggermente superiore a 125 euro. La Germania paga 96,85 euro e la Francia 109,18. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) -tra il segretario della, Matteo, e Palazzo Chigi sul tema del caro energia. Lainsiste affinché si arrivi già nei prossimi giorni a un intervento del governo per fronteggiare l'aumento di luce e gas. “Siamo convinti che nessun partito si metterà di traverso: ora tutti si sono accorti che il tema è unper” dice ildel Carroccio.ricorda i dati aggiornati sui prezzi: il costo unico nazionale di un mega chilowattora è di poco inferiore ai 220 euro, cifra considerevole soprattutto se si considera che per lo stesso periodo del 2021 era leggermente superiore a 125 euro. La Germania paga 96,85 euro e la Francia 109,18.

