Blue Monday 2022 | prenota un viaggio scontatissimo per tirarti su il morale

(Di sabato 15 gennaio 2022) Come sconfiggere la tristezza del? Con le offerte Volagratisndo unsuper scontato! Se non bastasse l’inverno a farci sentire tristi e se la pandemia fosse qualcosa di assodato a cui stiamo cercando di abituarci, tranquilli, sta arrivando il, ossia il giorno più triste dell’anno, per dare il colpo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

mtrullallero : @vivalegalline @AmazonItalia Anche loro soffrono il blue monday probabilmente!! Sono di sicuro incasinati perché si… - mtrullallero : Comunque se vi sentite un po' persi e con poca voglia di fare qualsiasi cosa, vi ricordo che sta per arrivare il blue monday #BlueMonday - Jesus66253584 : Adoro Orietta: sono prontissima! con un entusiasmo da Blue Monday. #TheVoiceSenior - info_spartacus : ??LUNEDÌ 17/01/22 BLUE MONDAY?? #promopalestra #spartacusteamcaleppiodisettala #settala #fitness #bluemonday @ Spar… - MatteoBorre : Ecco i 17 consigli di #WineCouture per risollevare il vostro umore durante il #BlueMonday di lunedì 17 gennaio beve… -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Monday

Trovata commerciale più che effettiva ricorrenza dedicata, ahinoi, all'infelicità, il2022 lascia con l'amaro in bocca per almeno due motivi: il primo è apprendere che tutto, appunto, è ...Pensare positivo anche durante il lunedì più triste dell'anno. Lunedì 17 gennaio torna infatti il cosiddetto "" e per l'occasione la storica azienda The Smiley Company lancia in Italia il cortometraggio animato sul potere dell'ottimismo provocatorio con la voce narrante di DJ Pierre , pioniere dell'...Gli sconti e le offerte di Volagratis per prenotare il tuo viaggio e tirarti su il morale in occasione del Blue Monday 2022 ...Altro che giorno più triste dell'anno (il terzo lunedì di gennaio, il “Blue Monday”), in Südtirol lo si affronta con i latticini a marchio Alto Adige e lo Speck Igp. Con i fuoriclasse del territorio ...