Biathlon oggi | Staffetta uomini Ruhpolging 2022 | orari | pettorali di partenza | tv | streaming

Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Si disputerà oggi sulle nevi di Ruhpolding (Germania) la Staffetta maschile (inizio alle ore 14:30), prova molto importante in vista delle Olimpiadi che si svolgeranno il prossimo febbraio. La favorita per la gara odierna sarà sicuramente la Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet, ma attenzione anche alla Russia di Loginov, alla Svezia di Samuelsson e alla Germania. Partiranno invece con meno chance di podio la Norvegia (che non avrà i fratelli Boe e Vetle Sjaastad Christiansen), la Bielorussia e l'Ucraina. L'Italia si presenterà al via con il quartetto formato da Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Didier Bionaz e Lukas Hofer e proverà a conquistare un piazzamento tra le prime sette.

