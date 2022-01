Biathlon, Ibu Cup junior: Sara Scattolo seconda nella sprint femminile a Pokljuka, 5° Leonesio tra gli uomini (Di sabato 15 gennaio 2022) Nuova giornata di gare sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), sede della tappa di Ibu Cup junior. Due le gare in programma quest’oggi ovvero la 10km sprint maschile e la 7.5km sprint femminile. A salire sul podio (secondo in questo weekend dopo quello di Michele Molinari) è stata Sara Scattolo, giunta seconda nella gara femminile. L’azzurra è stata la migliore sugli sci e si è dovuta arrendere alla ceca Tereza Jandova di 2.8, pagando dazio per i due errori nell’ultima serie di tiro senza i quali avrebbe vinto. Jandova, infatti, è stata perfetta al poligono. A completare il podio troviamo la tedesca Johanna Puff (0+1), distanziata di 11 secondi dalla vincitrice. Per quanto concerne il resto della truppa italiana, ottima ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Nuova giornata di gare sulle nevi di(Slovenia), sede della tappa di Ibu Cup. Due le gare in programma quest’oggi ovvero la 10kmmaschile e la 7.5km. A salire sul podio (secondo in questo weekend dopo quello di Michele Molinari) è stata, giuntagara. L’azzurra è stata la migliore sugli sci e si è dovuta arrendere alla ceca Tereza Jandova di 2.8, pagando dazio per i due errori nell’ultima serie di tiro senza i quali avrebbe vinto. Jandova, infatti, è stata perfetta al poligono. A completare il podio troviamo la tedesca Johanna Puff (0+1), distanziata di 11 secondi dalla vincitrice. Per quanto concerne il resto della truppa italiana, ottima ...

