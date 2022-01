Biathlon, IBU Cup Brezno-Osrblie II 2022: Patrick Braunhofer ottavo nella sprint, quattro azzurre a punti nella pursuit (Di sabato 15 gennaio 2022) Si sono svolte la sprint maschile e la pursuit femminile di IBU Cup 2021-2022 di Biathlon, che hanno chiuso la tappa di Brezno-Osrblie II, in Slovacchia: successi per il francese Emilien Claude e la russa Evgeniia Burtasova. L’unico azzurro in top ten è Patrick Braunhofer, ottavo. nella 10 km sprint maschile vittoria del francese Emilien Claude in 24:35.8 (un errore), con 15.0 sul norvegese Sindre Pettersen (tre errori) e 17.5 sul russo Petr Pashchenko (un errore). Tra gli azzurri 8° Patrick Braunhofer a 33.7 (un errore), 28° Daniele Cappellari a 1:43.9 (tre errori), 62° David Zingerle a 3:26.3 (quattro errori), 74° Daniele Fauner a ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Si sono svolte lamaschile e lafemminile di IBU Cup 2021-di, che hanno chiuso la tappa diII, in Slovacchia: successi per il francese Emilien Claude e la russa Evgeniia Burtasova. L’unico azzurro in top ten è10 kmmaschile vittoria del francese Emilien Claude in 24:35.8 (un errore), con 15.0 sul norvegese Sindre Pettersen (tre errori) e 17.5 sul russo Petr Pashchenko (un errore). Tra gli azzurri 8°a 33.7 (un errore), 28° Daniele Cappellari a 1:43.9 (tre errori), 62° David Zingerle a 3:26.3 (errori), 74° Daniele Fauner a ...

