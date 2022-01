Betis-Siviglia interrotta: sbarra lanciata contro Joan Jordan (Di sabato 15 gennaio 2022) Betis Siviglia interrotta: sbarra lanciata contro Joan Jordan. Incredibile quanto accaduto nel derby di Copa del Rey Il derby di Copa del Rey tra Betis e Siviglia è stato interrotto a pochi minuti dal fischio d’inizio del secondo tempo. Le due squadre erano sul risultato di 1-1: gol del Papu Gomez e pareggio di Fekir Causa dell’interruzione sbarra di plastica lanciata contro Joan Jordan, giocatore del Siviglia. L’arbitro ha subito fermato la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022). Incredibile quanto accaduto nel derby di Copa del Rey Il derby di Copa del Rey traè stato interrotto a pochi minuti dal fischio d’inizio del secondo tempo. Le due squadre erano sul risultato di 1-1: gol del Papu Gomez e pareggio di Fekir Causa dell’interruzionedi plastica, giocatore del. L’arbitro ha subito fermato la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #CopaDelRey, preoccupazione in #Betis-#Siviglia: oggetto lanciato contro Joan Jordan, partita interrotta - carlinohugo : RT @sportface2016: #BetisSiviglia nel caos, partita sospesa: giocatori colpiti da oggetti dagli spalti, il video - peppesz : RT @NicolaRaiano: È stata sospesa la partita tra Betis e Siviglia. Dagli spalti è stata lanciata una barra che ha colpito Joan #Jordan e ro… - NicolaRaiano : È stata sospesa la partita tra Betis e Siviglia. Dagli spalti è stata lanciata una barra che ha colpito Joan… - il_Tommi13 : RT @filippomricci: Partita sospesa tra Betis e Siviglia. Un criminale ha tirato una specie di lancia in campo colpendo in testa Joan Jordan… -