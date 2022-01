Betis-Siviglia interrotta, giocatori colpiti con oggetti lanciati dai tifosi: sospeso derby Copa del Rey (VIDEO) (Di sabato 15 gennaio 2022) Interrotto il derby di Siviglia in Copa del Rey per il lancio da parte di alcuni tifosi di casa di oggetti nei confronti dei giocatori ospiti. Situazione caotica nella sfida tra il Betis Siviglia e il Siviglia, un derby andaluso sempre molto carico di tensioni. E anche stavolta non mancano le storie tese, tanto che l’arbitro deve dichiarare sospesa la partita a causa di intemperanze dagli spalti. In alto il VIDEO di quanto accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Interrotto ildiindel Rey per il lancio da parte di alcunidi casa dinei confronti deiospiti. Situazione caotica nella sfida tra ile il, unandaluso sempre molto carico di tensioni. E anche stavolta non mancano le storie tese, tanto che l’arbitro deve dichiarare sospesa la partita a causa di intemperanze dagli spalti. In alto ildi quanto accaduto. SportFace.

