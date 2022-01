Berlusconi presidente della Repubblica? Tra mosse strategiche e dubbi degli alleati | ecco il vero piano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Che cosa puó spingere Silvioal Colle? Che cosa invece può frenare o vanificare la sua corsa? Ad aiutarlo c?è il fatto che il centrosinistra non ha una strategia...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Berlusconi? Non stiamo dando l'Oscar alla carriera. Abbiamo bisogno di un Presidente che eserciti un minimo di auto… - ItaliaViva : 'Che D'Alema e Berlusconi si fossero messi d'accordo alle mie spalle è un dato di fatto, che allearsi con D'Alema p… - PaolaTavernaM5S : Salvini e Meloni candidano Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica. Questa candidatura oltre ad essere irrice… - AntonioDonatoPa : RT @SamaraSamWorld: Licheri,Bersani,Prodi o D’Alema. O addirittura Conte presidente della repubblica? Scusate,ma io preferisco Berlusconi - martina_tizzano : RT @GianniCuperIoPD: Un cinese mangia un pangolino a Wuhan e ci troviamo con Silvio Berlusconi presidente della repubblica. -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi presidente

Parlo ovviamente delle elezioni adella Repubblica e della possibilità che l'autocandidatura di Silvioabbia successo. Ovviamente tutte le persone minimamente oneste e ...Tutti sanno,in primis, che i pericoli maggiori arrivano infatti dal fuoco amico . Il caso dei 101 che impallinarono Romano Prodi (e che in realtà furono anche di più) è solo l'ultimo. ...Continua a tenere banco l’ipotesi del leader di Forza Italia come successore di Mattarella. Il Pd: “Scelte profondamente sbagliata” ...Enrico Letta nella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è ...