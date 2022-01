Berlusconi presidente della Repubblica? Tra mosse strategiche e dubbi degli alleati, ecco il piano (Di sabato 15 gennaio 2022) Che cosa puó spingere Silvio Berlusconi al Colle? Che cosa invece può frenare o vanificare la sua corsa? Ad aiutarlo c?è il fatto che il centrosinistra non ha una strategia... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022) Che cosa puó spingere Silvioal Colle? Che cosa invece può frenare o vanificare la sua corsa? Ad aiutarlo c?è il fatto che il centrosinistra non ha una strategia...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Berlusconi? Non stiamo dando l'Oscar alla carriera. Abbiamo bisogno di un Presidente che eserciti un minimo di auto… - ItaliaViva : 'Che D'Alema e Berlusconi si fossero messi d'accordo alle mie spalle è un dato di fatto, che allearsi con D'Alema p… - PaolaTavernaM5S : Salvini e Meloni candidano Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica. Questa candidatura oltre ad essere irrice… - mifrasc : RT @greygooseonice: Sto ascoltando il micap su @radiopopmilano Tema: presidente della repubblica Minchia, ma qualche ascoltatore di sinist… - daisyyjjohnson : RT @la_bongia: Viviamo in una nazione in cui viene giudicata come indecorosa una FFP2 rosa su un poliziotto e non viene giudicata come inde… -