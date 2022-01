Berlusconi al Quirinale, secondo voi come finirà? (Di sabato 15 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Eletto a maggioranza semplice","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Eletto entro le prime tre votazioni","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non avrà i numeri, ritirerà la candidatura","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"\"Bruciato\" dal voto in aula","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Eletto a maggioranza semplice","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Eletto entro le prime tre votazioni","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non avrà i numeri, ritirerà la candidatura","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"\"Bruciato\" dal voto in aula","index":3}

Advertising

fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - Mov5Stelle : Berlusconi al #Quirinale è un'opzione irricevibile e improponibile. - crippa5stelle : Il centrodestra vuole Berlusconi al #Quirinale? È un modo per dividere, invece di unire. Il @mov5stelle non voterà per lui. - PKarpoi : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: durante il consueto incontro con i diplomatici stranieri il Principe si è dichiarato favorevole al… - PoliticaNewsNow : Calenda: Candidatura Berlusconi al Quirinale mostra mancanza senso del limite' -