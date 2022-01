Berlusconi al Colle? Può farcela, per tre motivi (Di sabato 15 gennaio 2022) Berlusconi AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org La tragicommedia della politica italiana all’alba del terzo millennio, fra Covid, povertà crescente, disoccupazione dilagante, cambiamento climatico e bovino allineamento alle direttive del potere imperiale in declino, potrebbe registrare verso la fine di questo gennaio 2022 una nuova tappa, esilarante e deprimente, anzi direi catastrofica al contempo. Parlo ovviamente delle elezioni a Presidente della Repubblica e della possibilità che l’autocandidatura di Silvio Berlusconi abbia successo. Ovviamente tutte le persone minimamente oneste e patriottiche, tutti coloro che vogliono bene all’Italia e al suo popolo, incrociano le dita e attuano tutti i possibili scongiuri di rito. Io fra di loro, e penso di essere in buona e abbondante compagnia, come dimostrato anche dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org La tragicommedia della politica italiana all’alba del terzo millennio, fra Covid, povertà crescente, disoccupazione dilagante, cambiamento climatico e bovino allineamento alle direttive del potere imperiale in declino, potrebbe registrare verso la fine di questo gennaio 2022 una nuova tappa, esilarante e deprimente, anzi direi catastrofica al contempo. Parlo ovviamente delle elezioni a Presidente della Repubblica e della possibilità che l’autocandidatura di Silvioabbia successo. Ovviamente tutte le persone minimamente oneste e patriottiche, tutti coloro che vogliono bene all’Italia e al suo popolo, incrociano le dita e attuano tutti i possibili scongiuri di rito. Io fra di loro, e penso di essere in buona e abbondante compagnia, come dimostrato anche dalla ...

