Berlusconi al Colle | che spettacolo meraviglioso vedere i suoi sostenitori in tv!

(Di sabato 15 gennaio 2022) di Gennaro Siciliano Che i peones a libro paga di B. si adoperino per favorire l’ascesaana alè comprensibile e assicura uno, al pari di una danzatrice leggiadra e volteggiante. Ha un che di surreale, ma anche di coraggioso. Un’impresa meritevole di attenzioni e lode, tanto spudorata e ardua. Imperterriti continuano con serietà proverbiale, tenacia invidiabile e privi di vergogna alcuna a perseguire la loro missione di promotori dell’improponibile. La loro attività si svolge prevalentemente nei talk show televisivi, attraverso la consolidata strategia mirata all’interruzione degli altri ospiti, possibilmente mentre quest’ultimi, con onestà intellettuale descrivono, nel caso specifico, la vita pubblica e privata diper quello che in realtà è: un ...

di Gennaro Siciliano. Che i peones a libro paga di B. si adoperino per favorire l'ascesa berlusconiana al Colle è comprensibile e assicura uno spettacolo meraviglioso, al pari ... Enrico Letta nella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è ...