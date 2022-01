Bergoglio “l’indisciplinato” Lettera al giornalista che lo ha fotografato fuori dal negozio di dischi | “Mi manca poter camminare per la città”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Sempre, chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata”. Le parole di Benedetto XVI, pronunciate dal Papa tedesco al termine del suo burrascoso pontificato durato otto anni, descrivono bene la situazione che, fin dalla sua elezione, nel 2013, si trova a vivere il suo successore. “Quello che midi più in questa diocesi è nonpiù girare per le strade, come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all’altra”. Francesco lo ha confidato al vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore di Rome Reports, che lo ha immortalato mentre usciva da undinel centro di Roma. Immagini che hanno fatto subito il giro del mondo raccontando ...