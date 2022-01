Bergamo, dal Comune 135mila euro a 32 associazioni culturali (Di sabato 15 gennaio 2022) Bergamo. L’assessora alle Politiche culturali Nadia Ghisalberti annuncia i contributi stanziati dal Comune di Bergamo alle associazioni “che nel corso del difficile anno appena concluso hanno realizzato attività, contribuendo alla ripresa della vita sociale e allo sviluppo culturale e civile della città”. Si tratta di 135.800 euro suddivisi per 32 realtà locali: Fotografica per Festival di fotografia di Bergamo III edizione, Fuori dal centro: 11.990 euro. Fiera dei Librai Bergamo per Summer Edition 2021: 5mila euro. Premio Narrativa Bergamo per cerimonia di premiazione edizione XXXVII: 5mila euro. Teatro Ex Drogheria per Concorso drammaturgia “Shakespeare is Now!”: 1800 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022). L’assessora alle PoliticheNadia Ghisalberti annuncia i contributi stanziati daldialle“che nel corso del difficile anno appena concluso hanno realizzato attività, contribuendo alla ripresa della vita sociale e allo sviluppo culturale e civile della città”. Si tratta di 135.800suddivisi per 32 realtà locali: Fotografica per Festival di fotografia diIII edizione, Fuori dal centro: 11.990. Fiera dei Libraiper Summer Edition 2021: 5mila. Premio Narrativaper cerimonia di premiazione edizione XXXVII: 5mila. Teatro Ex Drogheria per Concorso drammaturgia “Shakespeare is Now!”: 1800 ...

