Bentornate Women | vittoria autoritaria a Empoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bentornate Women

Tiscali.it

Leiniziano il match con un break autoritario di 10 lunghezze: apre Orazzo dall'arco, allungano Skoric e Shepard con canestro and one. Moroni firma il 10 - 0 e arrivano i primi punti delle ...Leiniziano il match con un break autoritario di 10 lunghezze: apre Orazzo dall'arco, allungano Skoric e Shepard con canestro and one. Moroni firma il 10 - 0 e arrivano i primi punti delle ...TagsDinamo Women Le Dinamo Women espugnano il PalaSammontana di Empoli imponendosi 64-103 Le Dinamo Women aprono il 2022 nel migliore dei ...