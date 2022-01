«Benitez | vai a casa» | i tifosi dell’Everton oltre l’orlo della crisi di nervi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 gennaio 2022) Qualche giorno fa Lucas Digne, che ha lasciato l’Everton in settimana per unirsi all’Aston Villa, ha spiegato che «a volte basta una persona che arriva da fuori per distruggere una bella storia d’amore». Il riferimento, chiarissimo, è al tecnico dei Toffees, Rafa. Che a quanto scrive il Telegraph è decisamente mal voluto anche dai, che ne desiderano disperatamente l’esonero. Inizialmente, in Inghilterra si faceva fatica a capire l’ostracismotifoseria verso l’allenatore spagnolo. Probabilmente dovuto al passato glorioso coi rivalistracittadina del Liverpool. Ora, francamente, i risultati quasi ne giustificano la rabbia. La squadra di Rafa attraversa unadurissima. Che oramai dura da settimane. Una sola vittoria nelle ultime tredici ...