Benevento, a Ferrara con i nuovi acquisti: otto assenze per Caserta (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta mattutina, Fabio Caserta ha diramato l’elenco de calciatori del Benevento convocati per il match di domani contro la Spal. Sono 23 i giallorossi che partiranno alla volta di Ferrara per disputare la gara valevole per la 19esima giornata del campionato Serie BKT. Subito convocati i neo acquisti Farias e Forte, mentre all’appello mancano Pastina, Basit, Elia, Improta e Viviani, oltre a Vokic e Di Serio, destinati ad approdare al Pordenone, e al separato in casa Lapadula. Questo l’elenco completo: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 28 Malva Alessandro, 12 Manfredini Nicolo’, 32 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta mattutina, Fabioha diramato l’elenco de calciatori delconvocati per il match di domani contro la Spal. Sono 23 i giallorossi che partiranno alla volta diper disputare la gara valevole per la 19esima giornata del campionato Serie BKT. Subito convocati i neoFarias e Forte, mentre all’appello mancano Pastina, Basit, Elia, Improta e Viviani, oltre a Vokic e Di Serio, destinati ad approdare al Pordenone, e al separato in casa Lapadula. Questo l’elenco completo: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 28 Malva Alessandro, 12 Manfredini Nicolo’, 32 ...

