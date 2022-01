Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma (Di sabato 15 gennaio 2022) "Per il governo il mio comune non esiste". Lo ha detto Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belice (Agrigento) che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un videomessaggio travestito da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "Per il governo il mio comune non esiste". Lo ha detto Franco Valenti,didi Belice (Agrigento) che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un videomessaggioda ...

Advertising

telodogratis : Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma - quotidianodirg : #Sicilia #belice Belìce: il sindaco di Santa Margherita protesta travestito da fantasma - ag_notizie : Anniversario terremoto del Belice, Valenti: 'Io sindaco fantasma di un territorio dimenticato'… - andreagambino7 : RT @AnsaSicilia: Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma. Videomessaggio su Facebook: 'Per lo Stato non esistiamo'… - AnsaSicilia : Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma. Videomessaggio su Facebook: 'Per lo Stato non esi… -

Ultime Notizie dalla rete : Belìce protesta Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma "Per il governo il mio comune non esiste". Lo ha detto Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belice (Agrigento) che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un videomessaggio travestito da ...

Almanacco del giorno: 14 gennaio 1968, il terribile terremoto del Belice Le popolazioni dei 21 paesi colpiti si mobilitarono con manifestazioni e marce di protesta. Interi paesi come Gibellina, Poggioreale e Salaparuta vennero ricostruiti in altri posti. Antiche culture ...

Belìce: protesta sindaco Santa Margherita travestito da fantasma Tiscali.it "Per il governo il mio comune non esiste". Lo ha detto Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belice (Agrigento) che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un videomessaggio travestito da ...Le popolazioni dei 21 paesi colpiti si mobilitarono con manifestazioni e marce di. Interi paesi come Gibellina, Poggioreale e Salaparuta vennero ricostruiti in altri posti. Antiche culture ...