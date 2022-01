Belen Rodriguez, il nuovo progetto con Cecilia e Jeremias: i dettagli (Di sabato 15 gennaio 2022) Belen Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias stanno per lanciare una speciale linea del brand “Hinnominate”: ecco di cosa si tratta Belen Rodriguez e suoi i fratelli Cecilia e Jeremias anche in questo 2022 regaleranno ai fan nuovi progetti inediti. Non solo tv e shooting ma anche nuovi progetti nell’ambito della moda. Da alcuni giorni Cecilia e Jeremias sono stati impegnati sul set del nuovo shooting della collezione FW 2022 del loro brand “Hinnominate” nato lo scorso anno. Il loro brand di moda ha riscosso rapidamente un clamoroso successo, con colori pastello e capi d’abbigliamento speciali. Il brand d’abbigliamento fondato da Belen, Cecilia e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)e i fratellistanno per lanciare una speciale linea del brand “Hinnominate”: ecco di cosa si trattae suoi i fratellianche in questo 2022 regaleranno ai fan nuovi progetti inediti. Non solo tv e shooting ma anche nuovi progetti nell’ambito della moda. Da alcuni giornisono stati impegnati sul set delshooting della collezione FW 2022 del loro brand “Hinnominate” nato lo scorso anno. Il loro brand di moda ha riscosso rapidamente un clamoroso successo, con colori pastello e capi d’abbigliamento speciali. Il brand d’abbigliamento fondato dae ...

