Basket | Serie A | Tortona batte nel finale Cremona | la Virtus Bologna domina Treviso e Varese batte Venezia in rimonta

(Di sabato 15 gennaio 2022) Si sono disputati tre match della quattordicesima giornata diA e in campo sono scese. E arrivano due vittorie per i padroni di casa nei primi due match, conche comfino alla fine, mentre i campioni d’Italia scappano via fin dal primo quarto, mentresi impone insu. Vincela sfida contro, con i padroni di casa che si impongono 97-92. Grande equilibrio nel primo quarto tra le due formazioni, conche cerca di fare la partita e tocca il +5 nei primi dieci minuti con i canestri di ...

Non si accontenta Sassari, che non vuole correre rischi, e anche nel terzo quarto sono le ospiti a fare la partita. È sempre Lucas a fare male da oltre l'arco, mentre dal campo è Shepard a punire le ...... sfida valida per il recupero della 14giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 . Contro il fanalino di coda Varese la Reyer arriva in ripresa dopo le ultime due vittorie in campionato ...Openjobmetis Varese trova un’importantissima vittoria contro Umana Reyer Venezia, nella sfida valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I lagunari conducono un’ottima partita, ...Si sono disputati tre match della quattordicesima giornata di Serie A e in campo sono scese Tortona, Cremona, Virtus Bologna, Treviso, Varese e Venezia. E arrivano due vittorie per i padroni di casa n ...