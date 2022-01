Basket, Serie A: Bologna passeggia su Treviso, Tortona è alle Final Eight (Di domenica 16 gennaio 2022) Bologna, 15 gennaio 2022 " Tre gli anticipi al sabato nel quattordicesimo turno di regular season di Serie A di Basket . Sul proprio parquet la Virtus Bologna spazza via Treviso mentre risorge Varese ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022), 15 gennaio 2022 " Tre gli anticipi al sabato nel quattordicesimo turno di regular season diA di. Sul proprio parquet la Virtusspazza viamentre risorge Varese ...

Advertising

Nutizieri : Tutto facile per la Virtus Bologna: 84-66 contro Treviso - ilbassanese : Famila Schio, il 2022 inizia con una bella vittoria a Sesto San Giovanni - NapoliToday : #Basket Serie A2, la Blue Lizard Capri lotta, ma non basta: vince il Cus Cagliari 64-69 - _Sport_Calcio_ : Tortona, Virtus Bologna e Varese vincono i tre anticipi dei recuperi della 14a giornata: la Bertram stacca il pass… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Tortona, Virtus Bologna e Varese vincono i tre anticipi dei recuperi della 14a giornata: la Bertram stacca il pass per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, Serie A: Bologna passeggia su Treviso, Tortona è alle Final Eight Bologna, 15 gennaio 2022 " Tre gli anticipi al sabato nel quattordicesimo turno di regular season di Serie A di basket . Sul proprio parquet la Virtus Bologna spazza via Treviso mentre risorge Varese che riaccende le chance di salvezza. Altro capolavoro di Tortona che non lascia scampo alla Vanoli ...

Juventus - Udinese 2 - 0, Dybala tra ispirazione e polemica: agganciato il quarto posto ...30 Atalanta - Torino 16:30 Sassuolo - Genoa 1 - 1 18:30 Milan - Roma 3 - 1 18:30 Salernitana - Venezia 20:45 Fiorentina - Udinese 20:45 Juventus - Napoli 1 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:30 ...

Basket, Serie A: JaKarr Sampson cancella Sims con una stoppata tonante Eurosport IT Basket, Serie A, la Virtus Bologna annienta Treviso 84-66 Alibegovic e Weems regalano alle Vu Nere il successo sulla NutriBullet nell’anticipo della quattordicesima giornata ...

Highlights Varese-Venezia 76-68, Serie A1 2021/2022 basket (VIDEO) Il video con gli highlights di Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia, sfida valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Per quasi tre quarti di gara, i lagunari si fanno prefe ...

Bologna, 15 gennaio 2022 " Tre gli anticipi al sabato nel quattordicesimo turno di regular season diA di. Sul proprio parquet la Virtus Bologna spazza via Treviso mentre risorge Varese che riaccende le chance di salvezza. Altro capolavoro di Tortona che non lascia scampo alla Vanoli ......30 Atalanta - Torino 16:30 Sassuolo - Genoa 1 - 1 18:30 Milan - Roma 3 - 1 18:30 Salernitana - Venezia 20:45 Fiorentina - Udinese 20:45 Juventus - Napoli 1 - 1- LEGAA 18:30 ...Alibegovic e Weems regalano alle Vu Nere il successo sulla NutriBullet nell’anticipo della quattordicesima giornata ...Il video con gli highlights di Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia, sfida valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Per quasi tre quarti di gara, i lagunari si fanno prefe ...