Basket femminile | Serie A1 | Sassari demolisce Empoli | Schio espugna senza fatica il campo della Geas

(Di sabato 15 gennaio 2022) Si sono giocati oggi due matchsedicesima giornata del massimo campionatodie arrivano due vittorie esterne per le favorite.chiude in meno di 20 minuti la pratica, mentrevola suldel Sesto San Giovanni. Vincein casa diper 64-103 in un match già chiuso nel primo tempo. Le sarde partono subito con un parziale di 10-0, mentre le toscaneno a restare attaccate al match e solo tre liberi di Bocchetti a tre minuti dalla fine del primo quarto le riavvicinano, ma si va comunque al primo break conavanti 15-23. Sono i secondi dieci minuti a chiudere i giochi. Dopo un avvio altalenante, conche resta ...

Advertising

GazzettadiSiena : Al Palaorlandi la 2^ giornata di ritorno - ilbassanese : Famila Schio, sabato al PalaNat sfida contro il Geas Sesto San Giovanni - telodogratis : Basket, serie A1 Femminile, 3a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle - karda70 : #Basket #SerieA1 #Basketfemminile @familaschio #Schio, sabato al #PalaNat sfida contro il @geasbasket… - Zonamistamag : La nazionale femminile di #basketsorde si è riunita a #Stezzano. Le atlete guidate dalla coach Sara Braida parteci… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

OA Sport

La Serie D (Vercurago, Pescate e Civatese) , la C(LeccoWomen) e tutte gli altri campionati senior verranno posticipati di ulteriori due settimane, ripartendo dal 31 gennaio , data ...Nello specifico, per il settorestiamo proseguendo con grande successo l'inserimento ... all'interno della Casa delle Associazioni di via Alfieri, sede della Rhodigium'. L'attività ...Si sono giocati oggi due match della sedicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e arrivano due vittorie esterne per le favorite. Sassari chiude in meno di 20 minuti la pratica Empo ...La società Ponzano Basket comunica di aver accettato la richiesta di rinvio arrivata nel tardo pomeriggio di oggi da parte di Nuova Pallacanestro Treviso a causa della conferma di ...