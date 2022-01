Barricato in sinagoga del Texas chiede rilascio Lady Al Qaida (Di domenica 16 gennaio 2022) Un uomo armato è entrato nella sinagoga della congregazione di Beth Israel a Colleyville, in Texas non lontano da Dallas, e ha preso in ostaggio il rabbino e altre tre persone. La polizia, la squadra speciale degli Swat e l’Fbi hanno circondato l’area ed evacuato i residenti prima di prendere un contatto diretto con il sequestratore che si dichiara il fratello di Aaifa Siddiqui, la neuroscienziata pachistana conosciuta come ‘Lady Al Qaida’ e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo, con l’accusa di aver cercato di uccidere militari americani e agenti dell’Fbi. La donna sta scontando la sua condanna, riportano i media americani, a Carwell, vicino a Dallas.I primi minuti dell’attacco sono andati in diretta su Facebook, che stava trasmettendo in live stream la cerimonia all’interno della sinagoga. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Un uomo armato è entrato nelladella congregazione di Beth Israel a Colleyville, innon lontano da Dallas, e ha preso in ostaggio il rabbino e altre tre persone. La polizia, la squadra speciale degli Swat e l’Fbi hanno circondato l’area ed evacuato i residenti prima di prendere un contatto diretto con il sequestratore che si dichiara il fratello di Aaifa Siddiqui, la neuroscienziata pachistana conosciuta come ‘Al’ e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo, con l’accusa di aver cercato di uccidere militari americani e agenti dell’Fbi. La donna sta scontando la sua condanna, riportano i media americani, a Carwell, vicino a Dallas.I primi minuti dell’attacco sono andati in diretta su Facebook, che stava trasmettendo in live stream la cerimonia all’interno della. ...

