Barletta | uomo di 61 anni dona il fegato | primo gesto d' amore dell' anno

Advertising

SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Che cosa può essere successo a Bruno De Marinis? Appello del fratello dell'uomo scomparso il 23 ottobre da #Spinazzola… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Che cosa può essere successo a Bruno De Marinis? Appello del fratello dell'uomo scomparso il 23 ottobre da #Spinazzola… - Obi1K2 : RT @chilhavistorai3: Che cosa può essere successo a Bruno De Marinis? Appello del fratello dell'uomo scomparso il 23 ottobre da #Spinazzola… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Che cosa può essere successo a Bruno De Marinis? Appello del fratello dell'uomo scomparso il 23 ottobre da #Spinazzola… - anastasiamadam : RT @chilhavistorai3: Che cosa può essere successo a Bruno De Marinis? Appello del fratello dell'uomo scomparso il 23 ottobre da #Spinazzola… -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta uomo

Gazzetta del Sud

Prima di accasciarsi per terra, l'è riuscito a chiamare i soccorsi. Gli operatori intervenuti ...civile per bloccare la forte emorragia e poi hanno trasferito il 54enne al Dimiccoli di...Prima di accasciarsi per terra, l'è riuscito a chiamare i soccorsi. Gli operatori intervenuti ...civile per bloccare la forte emorragia e poi hanno trasferito il 54enne al Dimiccoli di...Prima donazione di organi dell'anno nella Asl Bt. All'ospedale Dimiccoli di Barletta un uomo di 61 anni ha donato il fegato: è intervenuta l'equipe del Policlinico di Bari e l'organo è stato inviato a ...Ci sono anche un glossario con la definizione dei termini e link di approfondimento. Speriamo che lo strumento che abbiamo messo a punto possa essere un supporto utile e semplice in questo momento nel ...