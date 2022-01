Baricco: "Noi, insieme ad altri, costruiamo mondi, e per questo è importante dare un valore al momento dell'invenzione pura" (Di sabato 15 gennaio 2022) Alessandro Baricco è il primo autore letterario italiano a generare un Nft a partire da una sua opera. Nei primi giorni del 2022, infatti, Baricco ha lanciato su OpenSea, insieme a un team di esperti, la prima opera letteraria italiana in formato Nft dal titolo Novecento. The Source Code. L'Nft (Non-Fungibile Token) è un certificato che attesta la proprietà e la provenienza di un asset digitale. Con la supervisione tecnica di Serena Tabacchi - curatrice, direttrice e co-fondatrice del Museo d'Arte Contemporanea Digitale - Bruno Pitzalis, - esperto di crypto art e comunicazione - e Massimo Franceschet - docente di blockchain e crypto asset - Baricco ha coniato la registrazione della propria interpretazione vocale di Novecento, opera che lo ha reso celebre a livello internazionale, facendone un ... Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) Alessandroè il primo autore letterario italiano a generare un Nft a partire da una sua opera. Nei primi giorni del 2022, infatti,ha lanciato su OpenSea,a un team di esperti, la prima opera letteraria italiana in formato Nft dal titolo Novecento. The Source Code. L'Nft (Non-Fungibile Token) è un certificato che attesta la proprietà e la provenienza di un asset digitale. Con la supervisione tecnica di Serena Tabacchi - curatrice, direttrice e co-fondatrice del Museo d'Arte Contemporanea Digitale - Bruno Pitzalis, - esperto di crypto art e comunicazione - e Massimo Franceschet - docente di blockchain e crypto asset -ha coniato la registrazionea propria interpretazione vocale di Novecento, opera che lo ha reso celebre a livello internazionale, facendone un ...

