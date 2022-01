Balotelli, colpo di teatro: due club lo vogliono subito, l’annuncio (Di sabato 15 gennaio 2022) Balotelli protagonista in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor, che ha intenzione di blindarlo in questa sessione del mercato. La serenità, dopo alcune stagioni complicate. In Turchia Mario Balotelli ha ritrovato il sorriso, rivelandosi un punto di forza dell’Adana Demirspor. Dopo un avvio complicato, dovuto ad un inevitabile ambientamento, l’attaccante è diventato un titolare inamovibile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022)protagonista in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor, che ha intenzione di blindarlo in questa sessione del mercato. La serenità, dopo alcune stagioni complicate. In Turchia Marioha ritrovato il sorriso, rivelandosi un punto di forza dell’Adana Demirspor. Dopo un avvio complicato, dovuto ad un inevitabile ambientamento, l’attaccante è diventato un titolare inamovibile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Italia #Mancini #Balotelli #irlandadelnorditalia #Mondiale #mondiali2022 #Qatar2022 Scarica l’App ??gratuita su… - TuttoSalerno : Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile - calciomercato_m : MERCATO - Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile… -