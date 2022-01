Ballando con le stelle, Arisa conferma la fine della storia con Vito Coppola: “Ringrazio il cielo di averlo conosciuto, ci siamo dati tanto!” (Di sabato 15 gennaio 2022) Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci vinto proprio da loro due. Già dalle prime esibizioni Arisa e Vito avevano mostrato una certa complicità, confermata poi anche dalle parole del ballerino in un’intervista recente. Le cose però a quanto pare non sono andate per il verso giusto e a confermarlo è stata proprio Arisa rispondendo a una domanda di uno dei suoi follower su Instagram, ovvero ‘ la domanda delle domande… ma con Vito?‘: Con Vito ci abbiamo provato, non è andata. Non è morto nessuno e Ringrazio il cielo di averlo ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022)si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione dicon le, il programma di Milly Carlucci vinto proprio da loro due. Già dalle prime esibizioniavevano mostrato una certa complicità,ta poi anche dalle parole del ballerino in un’intervista recente. Le cose però a quanto pare non sono andate per il verso giusto e arlo è stata propriorispondendo a una domanda di uno dei suoi follower su Instagram, ovvero ‘ la domanda delle domande… ma con?‘: Conci abbiamo provato, non è andata. Non è morto nessuno eildi...

Advertising

Mattiabuonocore : Questa settimana si chiama Verissimo perché “Ballando con le stelle reunion” era troppo lungo - jesuisanxieux : @aasya1603 @totalemiogenere Ti dico una cosa, in questo momento mi sento un po’ gregorella ??, il 90% delle coppie d… - Pandemonio___ : RT @bvstiadiSatana: Perché B0ris sta ballando con una donna che ha in mano una spada laser e perché lei sta ballando,,, con una spada laser… - Francy_25 : RT @tvstellare2: CARMEN CHE RIENTRA IN STUDIO BALLANDO, CON IL CARTONATO DI MARIA SEI MIA ED IL BOATO DEL PUBBLICO QUESTO MOMENTO ?? #GFVIP… - Marzia58594459 : @Mariarc00802585 @silvia_bac @Simone67727948 @sunshine98hope @LisaCan62163096 @DonatellaZaghin @Lucy21062 @Danyser9… -