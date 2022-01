“Avanti un altro! Pure di sera”: anticipazioni domenica 16 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) domenica 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via «Avanti un altro! Pure di sera». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Scenderanno in campo Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento. Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore saranno ospiti durante la serata per porre ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)16, in primata su Canale 5, prende il via «undi». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Scenderanno in campo Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento. Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore saranno ospiti durante lata per porre ...

