Autovie | apertura al traffico del nuovo cavalcavia del Nodo di Portogruaro

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia riprendono a ranghi completi i lavori per la costruzione della terza corsia. Il primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli –) sarà interessato fin da subito da un passaggio chiave verso il completamento dell’intero cantiere. Nel fine settimana verrà, infatti, aperto alildeldi. Si tratta dell’opera più importante del tratto di 8 chilometri e 800 metri; un tratto che può apparire breve ma, in verità, è estremamente complesso vista l’elevato numero di manufatti che devono essere ricostruiti (8 sottopassi, 8 scatolari, 5e 3 ponti). Ildeldiè stato costruito su tre travi ed ...

