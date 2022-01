Auto si schianta e viene infilzata dalla ringhiera del ponte: gravissimo il conducente (Di sabato 15 gennaio 2022) un 51enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo che l’Auto da lui guidata è stata infilzata da una ringhiera che ha trapassato il parabrezza sfondandolo Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dal Veneto dove in seguito ad un incidente stradale un’Auto è stata letteralmente infilzata e quasi completamente trapassata dallo spuntone L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 15 gennaio 2022) un 51enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo che l’da lui guidata è statada unache ha trapassato il parabrezza sfondandolo Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dal Veneto dove in seguito ad un incidente stradale un’è stata letteralmentee quasi completamente trapassata dallo spuntone L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

CorriereRomagna : Cesena, si schianta con l'auto nel cuore di Piazza del Popolo e danneggia la statua VIDEO GALLERY -… - ilbassanese : Auto si schianta contro un ponte: grave un 51ennne - flazzeroni29 : Quindi chi si schianta in auto a 200kmh violando in codice stradale va in coda a tutti i ricoverati per malattie…? - klaatu29 : @fedeporfidi @FabioMontale non si può ragionare così. Perché poi dove metti il confine? Uno che si schianta mentre… - epursimuore : @AdrianaSpappa e i rapinatori colpiti in uno scontro a fuoco coi carabinieri, lasciamoli morire dissanguati, no? e… -