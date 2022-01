Autisti senza green pass: Arriva costretta a sospendere alcune corse festive (Di sabato 15 gennaio 2022) Bergamo. Tanti dipendenti sono senza green pass e Arriva Italia, l’ex Sab, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico interurbano nella provincia di Bergamo, sospende le corse festive di alcune linee. Risultato: mezza provincia resta impossibile da raggiungere, almeno per quelle persone che non possiedono mezzi propri. Lo si esplicita chiaramente sul sito aziendale: “Arriva Italia, con l’entrata in vigore delle misure previste dal D.L. n. 127/2021 – green pass nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato, si è attivata per realizzare le misure di controllo richieste dal Decreto. Da tali controlli è emerso un numero significativo di dipendenti non in grado ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Bergamo. Tanti dipendenti sonoItalia, l’ex Sab, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico interurbano nella provincia di Bergamo, sospende ledilinee. Risultato: mezza provincia resta impossibile da raggiungere, almeno per quelle persone che non possiedono mezzi propri. Lo si esplicita chiaramente sul sito aziendale: “Italia, con l’entrata in vigore delle misure previste dal D.L. n. 127/2021 –nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato, si è attivata per realizzare le misure di controllo richieste dal Decreto. Da tali controlli è emerso un numero significativo di dipendenti non in grado ...

