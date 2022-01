Attacco alla sinagoga di Colleyville

(Di domenica 16 gennaio 2022) A, in Texas, un rabbino e 3 fedeli sono stati presi in ostaggio dal pachistano Muhammad Siddiqui, fratello di Aafia Siddiqui, in carcere per terrorismo e nota come 'Lady al Qaeda'. Ne ...

A Colleyville, in Texas, un rabbino e 3 fedeli sono stati presi in ostaggio dal pachistano Muhammad Siddiqui, fratello di Aafia Siddiqui, in carcere per terrorismo e nota come 'Lady al Qaeda'. L'attacco in diretta Facebook I primi minuti dell'attacco sono andati in diretta su Facebook. Il suo avvocato aveva quindi spiegato che la sua assistita aveva cercato di scappare alla custodia. Attimi di paura in Texas dove un uomo armato prende come ostaggi alla sinagoga quattro persone: il rabbino ed altre tre persone.