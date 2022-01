ATP Sydney 2022, Aslan Karatsev batte Andy Murray e conquista il primo titolo stagionale (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Australia porta decisamente bene al russo Aslan Karatsev. Il n.20 del ranking, semifinalista negli Australian Open 2021, si è imposto nella Finale dell’ATP di Sydney contro il britannico Andy Murray (n.135 del ranking). Ci ha provato Andy a contrastare la forza del russo, ma il gioco piatto di Karatsev si è rivelato ingestibile da parte dello scozzese. Il 6-3 6-3 in 1 ora e 32 minuti di gioco parla chiaro. Nel primo set la partenza del n.20 del mondo è convincente: break in apertura, sfruttando la terza chance, e 2-0. Karatsev guida lo scambio con grande autorevolezza nei propri turni al servizio e per il britannico chance per risalire la china non se ne vedono. Il gioco fluido del russo si rivela letale per le ambizioni di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Australia porta decisamente bene al russo. Il n.20 del ranking, semifinalista negli Australian Open 2021, si è imposto nella Finale dell’ATP dicontro il britannico(n.135 del ranking). Ci ha provatoa contrastare la forza del russo, ma il gioco piatto disi è rivelato ingestibile da parte dello scozzese. Il 6-3 6-3 in 1 ora e 32 minuti di gioco parla chiaro. Nelset la partenza del n.20 del mondo è convincente: break in apertura, sfruttando la terza chance, e 2-0.guida lo scambio con grande autorevolezza nei propri turni al servizio e per il britannico chance per risalire la china non se ne vedono. Il gioco fluido del russo si rivela letale per le ambizioni di ...

