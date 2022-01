Atalanta-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Testa al campionato, domani non sarà facile” (Di sabato 15 gennaio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 domani l’Inter sarà impegnata nella terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Che spinta può dare la vittoria in Supercoppa e che gara si aspetta?Abbiamo vinto meritatamente contro un avversario che ha fatto un’ottima gara. Siamo andati in svantaggio ma siamo rimasti lucidi. Ho chiesto ai ragazzi che avrei voluto vederli contenti e così è stato. Una bellissima ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Simoneinalla vigilia di, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022l’impegnata nella terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022 contro l’di Gian Piero Gasperini. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Che spinta può dare la vittoria in Supercoppa e che gara si aspetta?Abbiamo vinto meritatamente contro un avversario che ha fatto un’ottima gara. Siamo andati in svantaggio ma siamo rimasti lucidi. Ho chiesto ai ragazzi che avrei voluto vederli contenti e così è stato. Una bellissima ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Caressa e Zazzaroni d’accordo: “L’Inter non vince con l’Atalanta”. Ecco i pronostici - MerihTop : @gipsylenu Forse dopo la doccia post Atalanta - Inter se fa gol - ale_taia : RT @marifcinter: #Newcastle ha raggiunto un accordo con #Gosens per andare subito in UK: 3,5 mln a stagione per 3 anni e mezzo, il triplo d… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: LIVE – Atalanta-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 13.15 -