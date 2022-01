Aston Villa-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di sabato 15 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Aston Villa-Manchester United, match valido per la 22a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 18.30 al Villa Park di Birmingham. Per uno strano scherzo del calendario, le due squadre si affrontano pochi giorni dopo la sfida di FA Cup. In quell’occasione a spuntarla sono stati i Red Devils per 1 a 0. Arbitro del match odierno sarà David Coote. I Villans si trovano al 14o posto in classifica con 22 punti. Il tecnico Steven Gerrard può contare su due grandi acquisti in questo mercato: si tratta di Coutinho e Digne. Il terzino francese parte titolare, solo panchina per l’ex Barcellona. In attacco Ings sarà affiancato da Buendia e Watkins. Il Manchester United si ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 22a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 18.30 alPark di Birmingham. Per uno strano scherzo del calendario, le due squadre si affrontano pochi giorni dopo la sfida di FA Cup. In quell’occasione a spuntarla sono stati i Red Devils per 1 a 0. Arbitro del match odierno sarà David Coote. Ins si trovano al 14o posto in classifica con 22 punti. Il tecnico Steven Gerrard può contare su due grandi acquisti in questo mercato: si tratta di Coutinho e Digne. Il terzino francese parte titolare, solo panchina per l’ex Barcellona. In attacco Ings sarà affiancato da Buendia e Watkins. Ilsi ...

