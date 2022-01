Ascolti TV | Venerdì 14 gennaio 2022. The Voice Senior 19%-3.9 mln, Grande Fratello Vip 20.8%-3.3 mln (Di sabato 15 gennaio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri, Venerdì 14 gennaio 2022, su Rai1 The Voice Senior, in onda dalle 21.34 alle 24.03, ha conquistato 3.902.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.41 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 3.343.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.201.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 803.000 (4%). Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 610.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 968.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 gennaio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri,14, su Rai1 The, in onda dalle 21.34 alle 24.03, ha conquistato 3.902.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5Vip, in onda dalle 21.41 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 3.343.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.201.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 803.000 (4%). Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 610.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 968.000 spettatori ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time - #Ascolti #venerdì #gennaio #2022: - fabiofabbretti : Al pomeriggio #Amici21 non regge il traino di Uomini e Donne e a sorpresa cala al 15.9%. #IlParadisoDelleSignore se… - Aladino_Rm : Ottimi ascolti per #TheVoiceSenior con quasi 4mln, ma molto bene anche il #gfvip6 al 20,8% di venerdì: duole dirlo,… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Conferma il boom di ascolti il #Gfvip che riesce a fare il 21% anche di venerdì. La strategia di Mediaset riesce in pieno… - PBerluskony : RT @MasterAb88: Conferma il boom di ascolti il #Gfvip che riesce a fare il 21% anche di venerdì. La strategia di Mediaset riesce in pieno… -