Ascolti 14 gennaio | ecco quanto ha fatto la 34^ puntata del Grande Fratello Vip

Parliamo di Ascolti. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 34^ puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire al televoto Kabir Bedi, Giacomo Urtis con Valeria Marini e Federica Calemme. Chi sarà il più votato? Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Federica, Kabir e Valeria-Giacomo. #GFVIP pic.twitter.com/Z4FkX1ZGde — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2022 Su Rai 1 la nuova stagione di The Voice Senior ha registrato un netto di Ascolti di 3.902.000 telespettatori, share 18,96%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.343.000 telespettatori pari al 20,76% di share.

