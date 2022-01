Arisa fatta fuori da due amatissimi show: lo sfogo della cantante (Di domenica 16 gennaio 2022) Per concentrarsi sulla sua nuova avventura a "Ballando con le stelle", Arisa ha dovuto dire addio ad "Amici", dove l'anno scorso è stata protagonista come insegnante di canto. Tuttavia, il talent show condotto da Maria De Filippi rimane un posto importante per lei, dove spera di poter tornare in futuro. Lo ha dimostrato domenica scorsa, ospite ad "Amici 21", e non esclude la possibilità di ritornare nel programma come insegnante. Arisa, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo" è ritornata sull'argomento. Secondo un'anteprima di "Verissimo" disponibile sul sito ufficiale di Mediaset, tornando ad "Amici", Arisa ha dichiarato: "E' stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l'energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare". Durante la nuova intervista a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022) Per concentrarsi sulla sua nuova avventura a "Ballando con le stelle",ha dovuto dire addio ad "Amici", dove l'anno scorso è stata protagonista come insegnante di canto. Tuttavia, il talentcondotto da Maria De Filippi rimane un posto importante per lei, dove spera di poter tornare in futuro. Lo ha dimostrato domenica scorsa, ospite ad "Amici 21", e non esclude la possibilità di ritornare nel programma come insegnante., ospite nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo" è ritornata sull'argomento. Secondo un'anteprima di "Verissimo" disponibile sul sito ufficiale di Mediaset, tornando ad "Amici",ha dichiarato: "E' stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l'energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare". Durante la nuova intervista a ...

