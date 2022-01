Archeologia, a Roma riaprono al pubblico le tombe di Fadilla e dei Nasoni (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il successo delle ultime visite straordinarie per le giornate europee del patrimonio 2021, la Soprintendenza speciale di Roma riapre al pubblico le tombe di Fadilla e dei Nasoni, due gioielli della via Flaminia di grande interesse storico e archeologico. A partire dal 20 gennaio ogni terzo giovedi’ del mese con ingresso gratuito su prenotazione sara’ possibile scoprire o riscoprire i due edifici funerari risalenti al II secolo dopo Cristo. Situati all’ottavo chilometro della via Flaminia, entrambe le tombe sono scavate nel tufo e impreziosite da una elegante decorazione con mosaici, pitture e stucchi. “Riaprire i luoghi della Cultura in modo ordinario – secondo Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma -, con l’opportunita’ di programmare le visite e dare la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il successo delle ultime visite straordinarie per le giornate europee del patrimonio 2021, la Soprintendenza speciale diriapre alledie dei, due gioielli della via Flaminia di grande interesse storico e archeologico. A partire dal 20 gennaio ogni terzo giovedi’ del mese con ingresso gratuito su prenotazione sara’ possibile scoprire o riscoprire i due edifici funerari risalenti al II secolo dopo Cristo. Situati all’ottavo chilometro della via Flaminia, entrambe lesono scavate nel tufo e impreziosite da una elegante decorazione con mosaici, pitture e stucchi. “Riaprire i luoghi della Cultura in modo ordinario – secondo Daniela Porro, soprintendente speciale di-, con l’opportunita’ di programmare le visite e dare la ...

