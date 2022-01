Anziana morta in casa ma nessuno certifica il decesso fino al giorno dopo | ' Il medico non c' è più'

Advertising

itsalessandrob : RT @leteclada: #gfvip la lavapiatti, ‘l’anziana’ (la chiamo così perché sennò mi sento dare della maleducata) e la morta di fama di soleil… - leteclada : #gfvip la lavapiatti, ‘l’anziana’ (la chiamo così perché sennò mi sento dare della maleducata) e la morta di fama d… - Stphani27713364 : La figlia muore in casa per un malore e l’anziana madre di stenti a letto: dramma a Chioggia La figlia si è sentita… - GazzettaSalerno : Anziana cade nel caminetto, morta a Sassano. - zazoomblog : Monteruscello occupa la casa di un’anziana morta il giorno prima: 39enne denunciata - #Monteruscello #occupa #un’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana morta

PESARO - L'signora muore in casa all'ora di cena ma non si trova un medico per constatarne l'avvenuto decesso. Succede anche questo, nel 2022, a Pesaro . Telefonate, risposte negative. Altre telefonate, ..."Portami a casa, portami a casa? qualche volta mi trovate, mi danno legnate", diceva un'di 76 anni ai figli. Dovevano prendersi cura di lei ed invece sarebbe stata maltrattata. Così ...PESARO - L’anziana signora muore in casa all’ora di cena ma non si trova un medico per constatarne l’avvenuto decesso. Succede anche questo, nel 2022, a Pesaro. Telefonate, ...Tragedia della solitudine: i cadaveri delle due donne sono stati individuati nella loro abitazione. I vicini non le vedevano da giorni e hanno dato l'allarme. Le forze dell'ordine sono rimaste sul pos ...