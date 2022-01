Anno accademico della Scuola Specializzazione in Beni archeologici (Di sabato 15 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio 2022, presso la sede di Palazzo Corigliano a Napoli, sarà inaugurato l’Anno accademico della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni archeologici Or.Sa. (Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Università degli Studi di Salerno). La Scuola, destinata alla formazione di archeologi professionisti, nasce dalla trasformazione della Scuola di Specializzazione dell’Università di Salerno e nel segno di un rapporto di collaborazione tra gli archeologi dei due Atenei campani che affonda le radici negli anni Ottanta del secolo scorso. Quel rapporto scientifico era maturato tra grandi figure dell’Archeologia italiana e internazionale; tra queste anche quella di François ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio 2022, presso la sede di Palazzo Corigliano a Napoli, sarà inaugurato l’Interateneo diinOr.Sa. (Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Università degli Studi di Salerno). La, destinata alla formazione di archeologi professionisti, nasce dalla trasformazionedidell’Università di Salerno e nel segno di un rapporto di collaborazione tra gli archeologi dei due Atenei campani che affonda le radici negli anni Ottanta del secolo scorso. Quel rapporto scientifico era maturato tra grandi figure dell’Archeologia italiana e internazionale; tra queste anche quella di François ...

Ultime Notizie dalla rete : Anno accademico Inaugurazione Anno accademico della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni archeologici delle Università Orientale di Napoli e di Salerno lunedì ... Lunedì 17 gennaio 2022 , presso la sede di Palazzo Corigliano a Napoli, sarà inaugurato l' Anno accademico della Scuola Interateneo di Specializzazione in beni archeologici Or. Sa. ( Università degli Studi di Napoli L'Orientale - Università degli Studi di Salerno ). La Scuola, ...

