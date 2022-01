Angela da Mondello, da 'non ce n'è coviddi' all'appello disperato: 'È arrivato da noi' IL POST (Di sabato 15 gennaio 2022) Era diventata la promotrice di un tormentone no vax , ora invece, si trova a doverlo fronteggiare . Angela da Mondello, nota agli italiani per l'affermazione 'non ce n'è coviddi', sulla spiaggia di ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Era diventata la promotrice di un tormentone no vax , ora invece, si trova a doverlo fronteggiare .da, nota agli italiani per l'affermazione 'non ce n'è', sulla spiaggia di ...

Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - repubblica : Positivo il padre di Angela da Mondello. E lei: 'Ora ce n'è Coviddi, vacciniamoci' - rubio_chef : Mi sembra ovvio che come presidente della repubblica abbiamo bisogno di una donna: Angela da Mondello #PresidenteDellaRepubblica - himeralive : Angela da Mondello di nuovo protagonista, ma questa volta per una triste vicenda. Divenuta famosa nella prima ondat… - unozerozer0 : Secondo voi tra Angela da Mondello e Agamben chi voterebbero FI, PD, M5S, LEGA, LEU come presidente della Repubblic… -