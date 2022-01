Andreazzoli | «In allenamento dico allo staff di scrivere cosa si dicono i calciatori | così li capiamo»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sportweek intervista l’allenatore dell’Empoli, Aurelio. A 68 anni, è l’allenatore più anziano della Serie A. Racconta di avere un buon rapporto con tutti, siache colleghi, ma, soprattutto, con gli arbitri. «Credo che il rapporto migliore io ce l’abbia con gli arbitri. Loro rappresentano la parte più screditata del mondo del calcio e noi che gli stiamo vicini in campo, allenatori eintendo, abbiamo l’obbligo di provare a farli lavorare in un clima più sereno. A Empoli insistiamo molto su questo: per due volte, quando la squadra è stata promossa in A, ai miei tempi e l’anno scorso con Dionisi, la società ha vinto la Coppa Disciplina. Voglio rivincerla quest’anno. Dopo la partita contro il Verona, in cui Di Francesco era stato ammonito per aver trattenuto un avversario per la maglia, sul referto, invece ...

