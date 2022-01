Andrea Iannone oggi ospite a Verissimo: “Sono stato male e ho sofferto molto” (Di sabato 15 gennaio 2022) Andrea Iannone oggi sarà ospite della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. L’atleta si è aperto nella sua prima intervista e ha mostrato anche il suo lato fragile, il dolore per l’allontanamento sportivo: “Mi manca la velocita?, quello che mi da? la MotoGP non lo trovo da nessuna parte. Avevo gia? elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza. Sono stato male e ho sofferto molto, pero? ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita e oggi Sono qua”. La sentenza del Tribunale Andrea ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 gennaio 2022)saràdella trasmissionecondotta da Silvia Toffanin. L’atleta si è aperto nella sua prima intervista e ha mostrato anche il suo lato fragile, il dolore per l’allontanamento sportivo: “Mi manca la velocita?, quello che mi da? la MotoGP non lo trovo da nessuna parte. Avevo gia? elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza.e ho, pero? ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita equa”. La sentenza del Tribunale...

